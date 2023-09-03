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        Beşiktaş - Sivasspor CANLI YAYIN

        Beşiktaş - Sivasspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in. 4. haftasında Sivasspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, Pendikspor beraberliğini kazanarak telafi etmek isterken henüz mağlup olmayan Sivasspor ise puan ya da puanlarla dönmenin peşinde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.09.2023 - 18:09 Güncelleme: 03.09.2023 - 18:13
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        STAT: Beşiktaş

        SAAT: 19.15

        YAYIN: beIN Sports 1

        HAKEM: Zorbay Küçük

        VAR: Serkan Tokat

        Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Chamberlain, Gedson, Muleka, Rashica, Aboubakar

        Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Ndie, Fernandes, Manaj

        Trendyol Süper Lig'in. 4. haftasında 3 Eylül Pazar günü Beşiktaş, EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak. Beşiktaş Park'ta 19.15'te başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

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        İKİ TAKIMIN SON DURUMU

        Ligin ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ikinci haftada ise Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı. Topladığı 5 puanla ligde 4. sırada yer alan Sivasspor ligin ilk haftasında Yılport Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlı ekip, ikinci hafta deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmişti. Sivasspor geçen hafta ise sahasında Bitexen Antalyasspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

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        Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey ve Arthur Masuaku'nun oynanacak mücadelede de forma giymesi beklenmiyor. İki oyuncu sakatlıkları nedeniyle Dinamo Kiev'le oynanan rövanş karşılaşmasında görev alamamıştı. Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor'da bu karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

        RACHID GHEZZAL KADRODA OLACAK

        Beşiktaş'ta sakatlık sorunu nedeniyle sahalardan uzak kalan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takımın maç kadrosuna yer alacak. Teknik direkttör Şenol Güneş, oyunun gidişine göre Cezayirli futbolcuya şans verecek.

        BEŞİKTAŞ'IN SON YENİLGİSİ SİVASSPOR'A KARŞIYDI

        Bu sezon ligde ve Avrupa'da mağlubiyet yaşamadan yoluna devam eden Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki son yenilgisini geçen sezon Sivasspor karşısında almıştı. Geçen sezon kırmızı-beyazlı rakibine deplasmanda 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip o maçın ardından oynadığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Bu sezon da henüz mağlubiyeti bulunmayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanırken, ligde 1'er galibiyet ve beraberlik elde etti.

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