Süper Lig'de haftanın perdesi Vodafone Park'ta kapanıyor. Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, sahasında bu yıl ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek güçlü İç Anadolu ekibi Sivasspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Şimdiden büyük bir heyecanla beklenen mücadele ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...