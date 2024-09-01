Beşiktaş - Sivasspor maçının VAR'ı Mustafa İlker Coşkun

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor, Beşiktaş’a konuk olacak. Tüpraş Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. AVAR’da da Hakan Yemişken görev yapacak.