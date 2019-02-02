Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. hafta mücadelesinde normal süresi 77-77 eşitlikle biten müsabakada Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Sompo Japan'ı 89-87 mağlup etti. Beşiktaş maç sonrasında bir açıklama yaptı. Açıklamada maçın ardından yaşanan olaylara tepki gösterildi ve TBF'ye çağrıda bulunuldu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Pınar Karşıyaka’ya uzatmaya giden karşılaşmada 89-87 mağlup olmuştur.

Ekran başında ve salonda bulunan basketbolseverlerin heyecanla takip ettiği bu kaliteli ve çekişmeli maçın ardından salonlarda görmek istemediğimiz ve sporun ruhuna hiç yakışmayan son derece üzücü olaylar meydana gelmiştir.

Pınar Karşıyaka yardımcı antrenörü İnanç Koç’un kendisini tebrik etmek isteyen Yardımcı Antrenörümüz Aleix Duran’ın akreditasyon kartını koparmasına ve Duran’a fiziksel saldırıda bulunmasına büyük bir dehşet ve üzüntüyle tanık olduk.

Kulübümüzde geçmişte sporcu olarak görev yapmış ve bulunduğu konum gereği sporseverlere örnek olması gereken İnanç Koç’u sergilemiş olduğu spor ahlakına yakışmayan fiilleri nedeniyle şiddetle kınıyor, gerekli cezayı alması için Türkiye Basketbol Federasyonu’nun ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz."