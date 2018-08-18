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Ufuk Sarıca'dan ayrılık açıklaması

Beşiktaş Sompo Japan ile yollarını ayıran başantrenör Ufuk Sarıca "Kulübüm tarafından alınan bu kararı saygıyla karşılıyor, hem kendim hem de Beşiktaş Sompo Japan için hayırlı olmasını diliyorum. Milli takım başantrenörlüğü bir konsantrasyon farklılığı yaratacağı düşüncesine asla katılmıyorum. Sporcu ya da başantrenör olarak milli görevlerin bizleri daha formda, daha dinamik tuttuğuna inancım tamdır"

18 Ağustos 2018 Cumartesi, 15:23:19 | Güncelleme:

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı'ndaki başantrenörlük görevinden, siyah-beyazlı kulüple karşılıklı anlaşarak ayrılan Ufuk Sarıca, kararın iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

Sarıca, Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, ayrılmasına gerekçe olan A Milli Takım başantrenörlüğünün kulüpteki çalışmasını aksatacağı yönündeki düşünceye katılmadığını belirtti.

Beşiktaş Sompo Japan ile başantrenörlük sözleşmesinin sona erdiğini hatırlatan Sarıca, "Kulübüm tarafından alınan bu kararı saygıyla karşılıyor, hem kendim hem de Beşiktaş Sompo Japan için hayırlı olmasını diliyorum. Hem basketbolumuzu hem de gönül verdiğimiz büyük camiaları korumak gerektiğinin bilinci ile gündemi uzun süre meşgul etmeyi doğru bulmuyorum. Ancak bilinmesini isterim ki, Beşiktaş Sompo Japan'da geçirdiğim her gün, şartlarımız ne olursa olsun şampiyonluk hedefimizden şaşmadan, hem kulübüme hem takımıma inanarak geçmiştir. Beşiktaş camiası büyük bir camiadır ve ona gönül verenler tarafından yıpratılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Milli takımdaki göreviyle ilgili görüşlerini aktaran Sarıca, şunları kaydetti:

"Yıllarca sporcu olarak gururla taşıdığım ay-yıldızlı formayı, başantrenör olarak taşımak benim için bir onurdur. Bu görevin, bir konsantrasyon farklılığı yaratacağı düşüncesine asla katılmıyorum. Sporcu ya da başantrenör olarak milli görevlerin bizleri daha formda, daha dinamik tuttuğuna inancım tamdır. Bu süreçte birlikte çalıştığım sporcularıma, teknik ve idari kadroma ve gönülden bağımız olan taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederim. A Milli Erkek Milli Takımı'mızın Dünya Şampiyonası yolunda vereceği mücadele için kamp yapmak üzere yola çıkarken, mübarek Kurban Bayramı'nızı şimdiden kutlar, sevdiklerinizle mutluluklar dilerim."

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