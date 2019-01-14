BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Oynadığı 10 maçta beşer galibiyet ve yenilgi alan Beşiktaş Sompo Japan, D Grubu'nda dördüncü sırada bulunuyor.

Promitheas ise yedi galibiyet ve üç yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı ilk maçtan 80-72 mağlup ayrılmıştı.

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