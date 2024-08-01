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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Süper Kupa maçında 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 15:32 Güncelleme: 01.08.2024 - 15:32
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        Beşiktaş'ta Süper Kupa mesaisi!
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        Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da cumartesi günü Galatasaray’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Sakaryaspor’la oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular günü rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular, pas ve 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

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        Öte yandan siyah-beyazlılar, idman öncesinde taraftarlarla bir araya geldi. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’a çiçek takdim eden taraftarlar, takıma Galatasaray maçında başarılar diledi.

        Beşiktaş, Galatasaray’la oynayacağı Turkcell Süper Kupa finalinin hazırlıklarına, yarın saat 10.00’da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, yarın saat 14.30’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda düzenlenecek Turkcell Süper Kupa finali medya toplantısına katılacak.

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