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        Beşiktaş, Süper Lig'de 3 maçtır gol yemiyor!

        Süper Lig'in 26. haftasında evinde Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın gol yememe serisi de 3 maça çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 22:55 Güncelleme: 19.02.2024 - 23:15
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        Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor’u 2-0 mağlup etti. Puanını 40’a yükselten ve haftayı dördüncü sırada kapatan Kartal, savunmadaki başarısıyla da dikkat çekiyor.

        Siyah-beyazlılar, Konyaspor müsabakasıyla gol yememe serisini 3 maça çıkardı.

        Ligin 24. haftasında konuk ettiği Trabzonspor’u 2-0 mağlup eden Kara Kartal, bir sonraki hafta Kayserispor’la golsüz berabere kalmıştı.

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