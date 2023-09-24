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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Süper Lig’de evindeki yenilmezliğini 17 maça çıkardı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Süper Lig’de evindeki yenilmezliğini 17 maça çıkardı

        Beşiktaş, Kayserispor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 19:54 Güncelleme: 24.09.2023 - 19:54
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        Kartal, evinde yenilmezliğini 17 maça çıkardı!
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        Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 2-1’lik skor ile mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu maçla birlikte ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü ve 17 karşılaşmaya çıkardı. Kartal, evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 6. haftasında Başakşehir'a karşı almıştı.

        Beşiktaş geride kalan 17 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

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