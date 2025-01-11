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        Beşiktaş'ta 2 değişiklik!

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, oynadıkları son maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 19:34 Güncelleme: 11.01.2025 - 19:34
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        Beşiktaş'ta 2 değişiklik!
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        Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Ernest Muçi, Joao Mario ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.

        Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Moatasem Al-Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Alex Oxlade-Chamberlain, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu, Jean Onana, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

        Teknik sorumlu Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Net Global Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre biri zorunlu olmak üzere 2 değişikliğe gitti.

        Serdar Topraktepe, Sivas'ta ilk 11'de tercih ettiği oyunculardan Semih'i yedeğe çekerken, Jonas Svensson ise sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

        Topraktepe, bu futbolcuların yerine Onur Bulut ve Immobile'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

        TARAFTAR MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ

        Siyah-beyazlı takımın Sipay Bodrum FK ile oynadığı maçta tribünlerin büyük kısmı boş kaldı. Ligde oynadığı son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta taraftarlar, müsabakaya ilgi göstermedi.

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