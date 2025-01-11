Beşiktaş'ta 2 değişiklik!

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Ernest Muçi, Joao Mario ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Moatasem Al-Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Alex Oxlade-Chamberlain, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu, Jean Onana, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Teknik sorumlu Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Net Global Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre biri zorunlu olmak üzere 2 değişikliğe gitti.

Serdar Topraktepe, Sivas'ta ilk 11'de tercih ettiği oyunculardan Semih'i yedeğe çekerken, Jonas Svensson ise sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Topraktepe, bu futbolcuların yerine Onur Bulut ve Immobile'yi ilk 11'de sahaya sürdü.