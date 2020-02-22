Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçta uzatma dakikalarında galibiyeti kaçırdı.

Rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla karşılaşmada 2-1 öne geçti. Son dakikalarda üst üste rakip kalede pozisyon bulan ama bunları değerlendiremeyen Beşiktaş, 90+1. dakikada yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarını kazanan Beşiktaş, geçen haftaki Medipol Başakşehir yenilgisinin ardından Trabzonspor karşısında da puan kaybı yaşadı. Ligde 4. kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, puanını 37'ye çıkardı.

NAĞMALUP SERİSİ SÜRDÜ

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park'ta yaptığı maçlardaki namağlup serisi sürdü. Bu 3 takımla yeni stadında 11 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, 5 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Rakiplerine söz konusu maçlarda 22 gol atan Beşiktaş, kalesinde 14 gol gördü. Trabzonspor'u 4. kez konuk eden Beşiktaş, bir galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta yaptığı 3 maçta bir galibiyet ve 2 beraberliği bulunan siyah-beyazlı takım, Galatasaray ile evinde oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanıp birini beraberlikle tamamladı.

14 MAÇ SONRA BERABERE KALDI

Beşiktaş, Süper Lig'de 14 maç sonra rakibiyle berabere kaldı. Ligin 8. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Trabzonspor mücadelesini ise 2-2 beraberlikle tamamladı. Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile evinde yaptığı karşılaşmadan da aynı skorla ayrıldı.

SON 9 MAÇTA 3 GALİBİYET

Siyah-beyazlı takım, ligdeki son 9 maçta 3 galibiyet alabildi. Söz konusu maçların birini berabere tamamlayan Beşiktaş, 5 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

2020 YILI İYİ GEÇMİYOR

Beşiktaş, 2020 yılında şu ana kadar istediği sonuçları alamadı. Bu yılın ilk bölümünde ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı takım, bunların sadece ikisini kazanabildi. Bir karşılaşmayı berabere tamamlayan Beşiktaş, 5 kez mağlup oldu.

BOATENG YİNE ATTI

Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna dahil ettiği Kevin-Prince Boateng, Vodafone Park'ta üst üste ikinci kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı formayı ilk kez Vodafone Park'taki Gaziantep FK maçında giyen ve rakip fileleri havalandıran Ganalı futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasının 57. dakikasında golünü attı. Maçta sakatlanan Boateng, 78. dakikada yerini Tyler Boyd'a bıraktı.

VİDA'DAN 4. GOL

Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golü atan Domagoj Vida, bu sezon 4. kez fileleri havalandırdı. Vida, Trabzonspor maçının yanı sıra ilk yarıda Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında gol sevinci yaşamıştı. Karşılaşmanın son dakikalarında sakatlanan Georges-Kevin N'Koudou oyuna devam edemedi ve yerini Necip Uysal'a bıraktı.