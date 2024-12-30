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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta 2024 yılı böyle geçti - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta 2024 yılı böyle geçti

        Beşiktaş, geride kalacak 2024 yılında müzesine 2 kupa götürmesine rağmen başkanlık ve teknik direktörlük konularında istikrar sağlayamadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 11:26 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:26
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        Beşiktaş'ta 2024 yılı böyle geçti
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        Geçtiğimiz gün gerçekleşen seçimde başkanlığına Serdal Adalı seçilen Beşiktaş, 2024 yılını umduğu gibi geçiremedi. Siyah-beyazlılar, bu süreçte Süper Lig'de ve Avrupa'da beklentilerin altında kalırken 4 kez teknik direktör değişikliğine gitti.

        LİGDE 37 MAÇTA SADECE 14 GALİBİYET!

        Beşiktaş, 2024 yılı boyunca Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda 21 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet; 2024-2025 sezonunda ise 16 mücadelede 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Toplam 37 müsabakaya çıkan Kartal, 53 puan toplayabildi.

        Siyah-beyazlılar, yıl içerisinde tamamı 2023-2024 sezonunda olmak üzere Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 müsabakaya çıktı ve 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak kupada teknik sorumlu Serdar Topraktepe ile zafere ulaştı.

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        Beşiktaş, bu süreçte TFF Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray ile karşılaştı ve kupaya uzanan taraf oldu.

        AVRUPA KUPALARINDA 8 MAÇA ÇIKTI

        Siyah-beyazlı ekip, geride kalacak yılda 2'si UEFA Avrupa Ligi play-off, 6'sı da UEFA Avrupa Ligi grup aşaması olmak üzere toplam 8 Avrupa kupası müsabakasında boy gösterdi. Beşiktaş, bu maçlarda 3 galibiyet elde ederken 4 kez de rakiplerine boyun eğdi. Kartal, 1 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.

        TEKNİK DİREKTÖR KONUSUNDA İSTİKRAR SAĞLAYAMADI

        2023 yılının son günlerinden itibaren Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan U19 Takımı Teknik Direktörü Serdar Topraktepe, görevi yeni yılda 13 Ocak'ta Portekizli teknik adam Fernando Santos'a devretti. Siyah-beyazlılarla Süper Lig'de 13 maça çıkan Santos, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise tecrübeli teknik adam, takımın başında çıktığı 3 maçı da kazanmasını bildi. Süper Lig'de bitime 6 hafta kala takımın başına tekrar Serdar Topraktepe geldi ve siyah-beyazlılar sezonu genç teknik adam önderliğinde sonlandırdı.

        Kartal, 2024-2025 sezonunu ise Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile açtı. Siyah-beyazlıların başında 12 Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve 1 de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 20 maça çıkan 49 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı, söz konusu mücadelelerde 10 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı ve Futbol A Takımının Teknik Sorumluluğunu yeniden vekaleten Serdar Topraktepe üstlendi.

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        2024'TE 2 KUPA KAZANDI

        2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan itibaren katılan Beşiktaş, sırasıyla Eyüpspor, Antalyaspor, Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü kupa dışında bırakarak adını finale yazdırdı. Finalde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşan siyah-beyazlılar, rakibini son dakikalarda Al Musrati'nin golü ile 3-2 mağlup etmeyi başardı ve kupayı 11. kez müzesine götürdü.

        Beşiktaş, bu sezon başında geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile yine Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda TFF Süper Kupa için karşı karşıya geldi. Rakibini 5-0 mağlup eden Kartal, 10. kez TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.

        HASAN ARAT 1 YIL DOLMADAN İSTİFA ETTİ

        3 Aralık 2023 tarihinde yapılan olağanüstü seçimde başkanlığa seçilen Hasan Arat, gerek kadro planlaması gerek saha sonuçları gerekse de idari problemler sebebiyle henüz 1 yıl dolmadan görevinden istifa etti. Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrılmasıyla başlayan süreçte öncelikle Hasan Arat, 27 Kasım 2024 tarihinde Futbol AŞ başkanlığından istifa ederek bu görevi İkinci Başkan Hüseyin Yücel'e bıraktı. Yönetim kurulu başkanlığına devam eden Arat, 29 Kasım 2024 tarihinde kulüp başkanlığını da bıraktı. İkinci Başkan Hüseyin Yücel, tüzük gereği kulüp başkanlığı koltuğuna oturdu. Siyah-beyazlılar, henüz 1 yıl geçmiş olmasına rağmen yeniden sandık başına gitti.

        YENİ BAŞKAN SERDAL ADALI

        Hasan Arat'ın istifası sonrası tüzük gereği başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alarak Serdal Adalı ile başkanlık için yarıştı. 2024 yılının son günlerinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda 13 bin 158 üyenin katılımıyla gerçekleşen seçimde oyların 8 bin 901'ini alan Serdal Adalı, siyah-beyazlı camianın 36. başkanı oldu.

        Beşiktaş, Mayıs ayında gerçekleşecek olağan seçimli kongrede tekrar seçime gidecek.

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