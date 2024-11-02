Beşiktaş'ta 3 değişiklik!

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ilk 11'iyle çıktı.

Yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Van Bronckhorst, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenildikleri derbinin başlangıç kadrosunda yer verdiği oyunculardan Ersin, Svensson ve Mario'yu yedeğe çekti. Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert, Onur ve Muçi'yi ilk 11'de görevlendirdi.

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KALE MERT GÜNOK'A EMANET Beşiktaş'ta iyileşen kaleci Mert Günok, 2 maç sonra formasına kavuştu. Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan müsabakada omzundan sakatlanan milli file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ve ligde Galatasaray karşılaşmalarında görev yapamamıştı. ONUR BULUT İLK KEZ 11'DE Siyah-beyazlı ekipte 30 yaşındaki futbolcu Onur Bulut, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. Bu sezon bir maç dışında başlangıç kadrosunda savunmanın sağında Svensson'u tercih eden Giovanni van Bronckhorst, bu mevkide ilk kez değişikliğe gitti ve Onur Bulut'a görev verdi. Onur, 9 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.