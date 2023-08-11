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        Beşiktaş'ta 3 isim öne çıkıyor

        Beşiktaş'ta Aboubakar, Muleka ve Salih performanslarıyla göz dolduruyor. Üç oyuncu, Avrupa'da da hücum hattında takımlarını sırtlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 12:31
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü ön eleme turunda Neftçi Bakü’yü 3-1 yendi. Karşılaşmada siyah beyazlı ekibin ilk golü Aboubakar'dan geldi.

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        Hazırlık kampının yıldızı olan Aboubakar yeni sezonda çıktığı 3 resmi maçta da 3 kez fileleri sarsarak iyi bir başlangıç yaptı.

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        Salih Uçan da Neftçi galibiyetinin mimarlarından oldu. 29 yaşındaki oyuncu, karşılaşmada 1 gol, 1 asist ile takımına katkı sağlarken diğer golün de hazırlayıcısı oldu.

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        Salih Uçan, yeni sezonda çıktığı 3 resmi maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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        Beşiktaş’ta geçen sezon bekleneni veremeyen Jackson Muleka da bu sezona farklı bir başlangıç yaptı. Demokratik Kongolu futbolcu hazırlık maçlarında 3 gol atmıştı.

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        Muleka ilk 3 resmi maçtaki performansıyla da bu grafiği sürdürdü. Demokratik Kongolu futbolcu, 2 kez fileleri sarsarken dinamizmiyle rakip savunmaları da zorladı.

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