Beşiktaş'ta 3 isim öne çıkıyor

Hazırlık kampının yıldızı olan Aboubakar yeni sezonda çıktığı 3 resmi maçta da 3 kez fileleri sarsarak iyi bir başlangıç yaptı.

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Salih Uçan da Neftçi galibiyetinin mimarlarından oldu. 29 yaşındaki oyuncu, karşılaşmada 1 gol, 1 asist ile takımına katkı sağlarken diğer golün de hazırlayıcısı oldu.