Beşiktaş'ta 3 puan yemini

Beşiktaş için son 4 haftada yaşanan kayıplar sonrasında Çaykur Rize maçı çok daha önemli hale geldi. Genk karşısında Vodafone Park'ta alınan yenilgi, takımın eskilerini bir kez daha ortaya koyarken taraftar ile oyuncular arasında da bağlar iyice inceldi.

Vatan'ın haberine göre; Haftanın kapanış maçında Rizespor'u evinde ağırlamaya hazırlanan Beşiktaşlı oyuncular ise bu maçı kazanıp yeniden ayağa kalkmak için birlik oldu. Genk maçı sonrasında moraller iyice azalırken oyuncular ise kendi aralarında yaptıkları sohbetlerle heyecanı yeniden artırdı.

Deneyimli isimlerin takıma yönelik konuşmalarının ardından teknik direktör Şenol Güneş de devreye girerken maç öncesinde yeniden eski günlerdeki gibi birlik sağlandı.

DERBİ HAFTASI

Rizespor maçını kazanmaları halinde ligde en kritik haftalardan biri olan 11. haftada yeniden zirveye yaklaşma şansı doğacağının altı çizilen son toplantıda şu ifadelerle galibiyet yemini edildi: "Haftaya Başakşehir ile oynayacağız ve G.Saray-F.Bahçe maçı var. Belki de sezonun kilit haftası olacak. Ancak gelecek haftayı düşünmemiz için önce Rize'yi yenip kendimizi affettirmeliyiz. Sadece 3 puan ise bize yetmez! Genk maçını telafi etmemiz için iyi oyun ve bol gollü bir galibiyet gerekiyor. Sonrasında ise 11. haftaya odaklanabiliriz. 2 haftada alacağımız 6 puan bizi yeniden zirveye çıkarır."

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