Beşiktaş'ta Chamberlain'in lisansı donduruluyor
Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain'in lisansı donduruluyor
Beşiktaş'ın 30 yaşındaki İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain'in lisansı donduruluyor.
Tecrübeli oyuncu, Alanyaspor maçında yaşadığı kas yırtılması sonucu ameliyat masasına yattı.
Tecrübeli ismin, en az 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Bu doğrultuda sezonu kapattı gözüyle bakılan Chamberlain'in, yabancı kontenjanında yer açılabilmesi için lisansı dondurulacak.
30 yaşındaki deneyimli futbolcu, sezon başında Liverpool'dan bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Başarılı oyuncu bu sezon 22 maçta 4 gol 1 asistle oynamıştı.