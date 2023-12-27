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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta 4 ay sahalardan uzak kalacak olan Chamberlain'in lisansı donduruluyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Chamberlain'in lisansı donduruluyor

        Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain'in lisansı donduruluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 12:14 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:14
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        Beşiktaş'ta Chamberlain kararı
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        Beşiktaş'ın 30 yaşındaki İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain'in lisansı donduruluyor.

        Tecrübeli oyuncu, Alanyaspor maçında yaşadığı kas yırtılması sonucu ameliyat masasına yattı.

        Tecrübeli ismin, en az 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        Bu doğrultuda sezonu kapattı gözüyle bakılan Chamberlain'in, yabancı kontenjanında yer açılabilmesi için lisansı dondurulacak.

        30 yaşındaki deneyimli futbolcu, sezon başında Liverpool'dan bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.

        Başarılı oyuncu bu sezon 22 maçta 4 gol 1 asistle oynamıştı.

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