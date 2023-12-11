Beşiktaş'ta Aboubakar 2 ayda bitti!
Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Aboubakar, 2 aydır gole hasret kaldı... Siyah-beyazlı yönetim, son dönemde sürekli sakatlandığı için eleştirilen 31 yaşındaki forveti 'performans düşüklüğü' ve 'takım içindeki uyumsuzluğu' sebebiyle kadro dışı bırakırken, Aboubakar'ın Beşiktaş'taki 3. dönemi çıkmaza girdi.
Beşiktaş'ta son dönemde sakatlığını gerekçe göstererek bazı maçlarda forma giymeyen ve görev yaptığı mücadelelerde de etkisiz kalan Vincent Aboubakar, 'performans düşüklüğü' ve 'takım içindeki uyumsuzluğu' sebebiyle kadro dışı bırakıldı.
Siyah-beyazlılardaki 3. dönemine iyi başlasa da son dönemde yaşadığı sakatlık sorunları ve disiplinsiz hareketleriyle yine hayal kırıklığı yaratan Kamerunlu futbolcu, 2 aydır gol atamıyor.
Son olarak 8 Ekim tarihinde fileleri havalandıran tecrübeli forvet, o tarihten bu yana gol orucunu bozamadı...
Sezona fırtına gibi başlayan Aboubakar, Konferans Ligi elemelerinde 6 maçta 5 gol kaydedip 1 de asist yapmıştı.
Ligde ilk golünü 6’ncı haftada kaydedip 4 maçlık seri yakalayan Aboubakar, son golünü ise 8 Ekim'de attı.
Beşiktaş'ın İstanbulspor'u 2-0 yendiği maçta ilk golü atan tecrübeli futbolcu, sonrasında ise hastalık ve sakatlıklar nedeniyle 4 karşılaşmada sahada olamadı.