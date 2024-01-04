Beşiktaş'ta Aboubakar'a bir talip daha!

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"Hiçbir arkadaşım bize gelip 'Ben mutlu değilim, transfer görüşmesi yapabilirim' demedi. Aboubakar her yerde konuşuyor, bir tek bize konuşmuyor. Burası Beşiktaş. İsteyen herkesi göndeririz. Buradan herkes gider, ben de dahil. İstemeyen hemen gider."