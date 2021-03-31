Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ı bekliyor... Milli takım kampı için ülkesine giden 28 yaşındaki futbolcu, Kamerun-Ruanda maçında sakatlık yaşadı. Karşılaşma sonrası sağ arka adalesinde ağrı hisseden Aboubakar'ın son durumu İstanbul'da yapılacak kontrollerinin ardından netlik kazanacak. Golcü oyuncu, sakatlığının ciddi olması durumunda, siyah beyazlıların Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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