Beşiktaş'ta Aboubakar gitti, gözler 2 isimde!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, göndermek isteyip gönderemediği 3 isimden biriyle sonunda yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar, uzun süredir kontrat feshi için görüşmelerde bulunduğu Aboubakar'ı gitme konusunda ikna ederken Kamerunlu futbolcu, Hatayspor'la anlaşmaya vardı. Akdeniz ekibi, Aboubakar'ı dün resmen açıklarken 3.1 milyon Euro'luk maaşının önemli kısmı Beşiktaş tarafından karşılanacak.

AMARTEY VE CHAMBERLAIN'E İLGİ VAR AMA...

Beşiktaş'ta halen kadroda bulunan Daniel Amartey ve Chamberlain için ise bekleyiş devam ediyor. Son olarak Eyüpspor'u reddeden Amartey'e Süper Lig'den ilgi devam ediyor. Chamberlain ise transfer tahtasını açmak için uğraşan Adana Demirspor'a önerildi. Beşiktaş, Chamberlain'in de maaşının çoğunluğunu ödemeye hazır. Şu anda elde 15 yabancısı bulunan Beşiktaş, bu iki ismi göndermesi halinde bir yabancı transferi daha yapabilecek.