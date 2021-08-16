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Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor! Santrfor için Michy Batshuayi ile anlaşan ve Belçikalı'yı bu gece İstanbul'a getirecek olan Kara Kartal'da gidecek oyuncular konusunda da gelişmeler var... Siyah-beyazlılar, Adem Ljajic'in kadro dışı kaldığını resmen duyurdu.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcularımızdan Adem Ljajic, teknik heyetimizin değerlendirmesi doğrultusunda, bundan böyle çalışmalarına takımımızdan ayrı olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi.