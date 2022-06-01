Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş
ABONE OL

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi mazbatasını aldı

Beşiktaş Kulübünde hafta sonu yapılan olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetimi mazbatasını aldı

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi mazbatasını aldı
AA

Vodafone Park'ta düzenlenen törene Çebi ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, seçme ve sicil, disiplin ile denetim kurulu başkanları ile üyeleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, seçimde bütün adaylara eşit mesafede durduklarını belirterek, "Bir seçimi daha yüzümüzün akıyla tamamladık. Yeni yönetim camiamıza hayırlı olsun. Yeni yönetimde tanıdığım arkadaşlarım var. Umarım kulübümüze çok faydalı olacaklar. Geçmiş seçimlerde olduğu gibi tereyağından kıl çeker gibi bize yakışan şekilde tamamladık. Pergelin sabit ayağı olarak kaldık ve bütün adaylar bize eşit mesafede kaldı. Kazananlar da kaybedenler de duruşumuzdan dolayı bize teşekkür etti. Görevde kaldığımız sürece böyle olacağını taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni seçilen kurulları da tebrik eden Yamantürk, "Genç arkadaşların olması beni çok mutlu ediyor. Buralar bize emanettir, nasıl geldiysek günün birinde gideceğiz. Önemli olan güzel izler bırakmak. Görevi bıraktıktan sonra yüzümüzün akıyla maça gelebiliyorsak işimizi ahlaklı bir şekilde yapmışızdır demektir." diye konuştu.

Başkan Ahmet Nur Çebi ise kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "Yeni seçilen disiplin kurulu, denetleme kurulu, sicil kuruluna yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde Beşiktaş’ın menfaatlerini önde tutan kişiler olarak bizlerle beraber yol yürüyeceklerine hiç şüphem yok. Yeniyiz, enerji doluyuz. Bu benim 5. mazbata alışım, 9. senem. Beşiktaş için çalışacağımıza, Beşiktaş’ı yukarılara taşıyacağımıza, menfaatlerini koruyacağımıza, sportif başarılarla camiamızı mutlu edeceğimize söz veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Nur Çebi'ye mazbatasını Tevfik Yamantürk ve genel kurul başkanlık divanı vekili Uğur Poyraz takdim ederken, yönetim kurulu üyeleri ise mazbatalarını divan kurulu üyelerinden aldı.

Yönetim kurulunun ardından kurul üyelerine de mazbataları verildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YENİ DÖNEM... Son dakika haberi Jorge Jesus borsaya bildirildi
FUTBOL Jorge Jesus borsaya bildirildi
Son dakika haberi Süper Lig'de flaş ayrılık
FUTBOL Süper Lig'de flaş ayrılık
Portekizliler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u anlattılar: Hızlıca kaleye... - FB haberler
FUTBOL Jesus'u anlattılar!
SON DAKİKA | 2022 model Galatasaray! 8 oyuncu gidiyor! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri
FUTBOL 2022 model Galatasaray
Son dakika: Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Veda etti! - BJK transfer haberleri son dakika
FUTBOL Veda etti! Beşiktaş...
Fenerbahçe'den son dakika | Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus kimdir ve kaç yaşında? - FB Haberleri
FUTBOL Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'da
Ahmet Oğuz resmen Konyaspor’da
FUTBOL Ahmet Oğuz resmen Konyaspor’da
Bale, Real Madrid'den ayrıldı
FUTBOL Bale, Real Madrid'den ayrıldı
U19'da şampiyon Galatasaray oldu
FUTBOL U19'da şampiyon Galatasaray
Manchester United'da Pogba'yla yollar ayrılıyor!
FUTBOL Pogba'yla yollar ayrılıyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.