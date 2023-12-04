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DERBİ AÇIKLAMASI

Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulunan Chamberlain, "1 puan 0 puandan iyidir. Buna karşın sonuçtan dolayı üzgünüz. Sahaya üç puan için çıkmıştık. Sonuç olarak beraberlik adil gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta F.Bahçe'ye karşı çok önemli bir maça çıkacağız. Kazanıp rahat bir nefes almak istiyoruz" ifadelerini kulandı.