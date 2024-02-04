Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Amartey 7 maç sonra 11'de - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Amartey 7 maç sonra 11'de

        Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, geçen hafta oynanan Sivasspor maçının kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 19:22 Güncelleme: 04.02.2024 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amartey 7 maç sonra 11'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ersin Destanoğlu'nu kulübeye çekerek cezası biten Mert Günok'u yeniden kalede görevlendiren Santos, Demir Ege Tıknaz, Omar Colley ve Salih Uçan'ın yerine Umut Meraş, Daniel Amartey ve Semih Kılıçsoy'u ilk 11'de başlattı.

        Savunmayı Jonas Svensson, Necip Uysal, Bahtiyar Zaynutdinov ve Umut Meraş'tan kuran tecrübeli teknik adam, orta sahanın merkezinde Daniel Amartey, Gedson Fernandes ve Milot Rashica'ya görev verirken, hücum hattını Rachid Ghezzal, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun'dan oluşturdu.

        AMARTEY 7 MAÇ SONRA

        Siyah-beyazlı takımın tecrübeli oyuncularından Daniel Amartey, 7 maçlık aranın ardından ilk 11'de görev aldı.

        Ligin 18. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor mücadelesinde ilk 11'de başlayan daha sonra da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'na giden Amartey, 5 lig, 1 kupa maçında görev alamadı. Amartey geçen hafta oynanan Sivasspor maçında da oyuna sonradan dahil olmuştu.

        SAKATLAR DÖNDÜ

        Beşiktaş'ta sakatlıkları sebebiyle Sivasspor karşısında görev yapamayan Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy formalarına kavuştu.

        Kart cezası nedeniyle Sivas deplasmanında yer almayan Mert Günok da iki oyuncuyla birlikte 1 maçlık aranın ardından Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dev maçta ilk düdük geldi!
        Dev maçta ilk düdük geldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        Kasımpaşa doludizgin!
        Kasımpaşa doludizgin!
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Sürücülere silah doğrultan şehir eşkıyası yakalandı!
        Sürücülere silah doğrultan şehir eşkıyası yakalandı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk deprem bölgesinde
        Habertürk deprem bölgesinde
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        "Sevgisi dev gibiydi"
        "Sevgisi dev gibiydi"
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Bir milyar lirayı aştı
        Bir milyar lirayı aştı
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"