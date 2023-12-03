Beşiktaş'ta Ankaragücü deplasmanında 7 eksik! Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı. Beşiktaş'ta 7 eksik dikkat çekti

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hafta içi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge'e 5-0 yenildikleri maçtaki 11'inin büyük bir bölümünü değiştirdi.

Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Cenk Tosun, Chamberlain ve Rebic'in yerine Mert Günok, Necip Uysal, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes ile Muleka, ilk 11'de maça başladı.

UMUT MERAŞ SÜPER LİG'DE İLK KEZ

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giydi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4 maçta forma giyen Umut, Rıza Çalımbay'dan formayı aldı ve bu sezon ilk defa ligde şans buldu.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Beşiktaş, başkent deplasmanına 7 futbolcusundan yoksun çıktı.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly ve Tayfur Bingöl, MKE Ankaragücü karşısında forma giyemedi.