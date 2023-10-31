Beşiktaş'ta, Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz’ın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maça ilk on birde başlayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcular, ısınma koşularıyla idmana başladılar. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarına, 2 Kasım Perşembe günü saat 12.00’de yapacağı idmanla devam edecek.