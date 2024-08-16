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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi Masuaku ve Paulista gelişmesi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi Masuaku ve Paulista gelişmesi

        Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın bugünkü antrenmanında Arthur Masuaku yer almazken, Samsunspor maçında sakatlanan Gabriel Paulista ise çalışmaya katıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.08.2024 - 13:13 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:13
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        Masuaku ve Paulista gelişmesi
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        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana ailevi gerekçelerle izin alan Arthur Masuaku katılmadı. Samsunspor maçında sakatlanan Gabriel Paulista ise antrenmanda yer aldı. Siyah-beyazlı oyuncunun pazar günü forma giymesinin beklendiği kaydedildi.

        Siyah-beyazlı takımın antrenmanı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un saha içindeki toplantısıyla başladı. Hollandalı teknik adam, idmana gelen futbolcuları, yardımcılarıyla beraber sahanın kapısında karşılayarak tokalaştı.

        Beşiktaşlı futbolcular, idmanın basına açık bölümünde 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

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