Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi grup aşaması öncesi kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kadroda Atiba Hutchinson yer almadı.
Siyah-beyazlı takımın Twitter'dan duyurduğu kadroda Jeremain Lens de bulunmuyordu. Beşiktaş kısa bir süre sonra bu paylaşımı kaldırdı.
LİSTEDE YER ALAN İSİMLER ŞUNLAR:
Tolga Zengin
Loris Karius
Utku Yuvakuran (B)
Ersin Destanoğlu (B)
Pepe
Enzo Roco
Domagoj Vida
Alpay Çelebi
Dorukhan Toköz
Caner Erkin
Gökhan Gönül
Adriano Correia
Gary Medel
Fatih Aksoy
Necip Uysal
Mertcan Açıkgöz
Tolgay Arslan
Ryan Babel
Jeremain Lens
Adem Ljajic
Gökhan Töre
Oğuzhan Özyakup
Ricardo Quaresma
Mustafa Pektemek
Vagner Love
Cyle Larin
Alvaro Negredo
Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu (B) listededir.
BEŞİKTAŞ'IN YAPTIĞI İLK PAYLAŞIM:
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