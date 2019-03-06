Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, takım halinde ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Antrenmanda pas, dar alanda oyun ve kontrol çalışmalarının ardından taktik program uygulandı.

İdman yarı sahada yapılan turnuva maçları ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.