Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta ayrılığı Giovanni van Bronckhorst duyurdu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta ayrılığı Giovanni van Bronckhorst duyurdu

        Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde yaptığı açıklamada, takımlarının grup aşamasına kalmaya odaklandığını vurguladı. Hollandalı çalıştırıcı ayrıca Muleka'nın transfer görüşmeleri nedeniyle kadroda yer almadığını açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.08.2024 - 21:45 Güncelleme: 21.08.2024 - 21:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Transferi duyurdu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ"

        "İki maç oynayacağız ve odaklanmış durumdayız. Sezona iyi başladık, hafta sonu iyi bir galibiyet aldık. İyi dinlendik ve Lugano maçına hazırlandık. Fenerbahçe ve Partizan'a karşı oynadıkları maçları izledik. İyi bir takıma karşı oynayacağız ama bizim için tek hedef grup aşamasına kalmak."

        "HER MAÇIN ORTAMI FARKLI"

        "İlk 11'imiz son 3 maçta hemen hemen aynıydı. Ben rakibi izleyerek 11'i belirliyorum. Yedek oyuncularımız da var. Her maçın farklı bir ortamı olur.

        "ZEMİN, RAKİBİMİZ İÇİN DE ZOR OLACAK"

        "Sentetik zemin konusunda Hollanda'dan alışkınım, iyi sentetik zemini kötü normal zemine tercih ederim. Her oyuncu bu zeminde oynayabilir, rakibimiz de normalde sentetik çimde oynamıyor. Onlar için de zor olacak."

        MULEKA'YI DUYURDU!

        "Aboubakar için başka bir meydan okuma daha iyi olabilir. Bir transfer olabilirse bakacağız. Muleka da aynı şekilde transfer görüşmeleri dolayısıyla kadroda yer almıyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı
        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar
        At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Evli ve çocuklu kadına taciz iddiası! Kadının eşi ve arkadaşlarından öldüresiye dayak
        Evli ve çocuklu kadına taciz iddiası! Kadının eşi ve arkadaşlarından öldüresiye dayak
        21 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        21 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Başkan yardımcısı meclis üyesini öldürdü: Cinayetin altından WhatsApp mesajının silinmesi çıktı
        Başkan yardımcısı meclis üyesini öldürdü: Cinayetin altından WhatsApp mesajının silinmesi çıktı
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi