Beşiktaş'ta ayrılığı Giovanni van Bronckhorst duyurdu
Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde yaptığı açıklamada, takımlarının grup aşamasına kalmaya odaklandığını vurguladı. Hollandalı çalıştırıcı ayrıca Muleka'nın transfer görüşmeleri nedeniyle kadroda yer almadığını açıkladı.
Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ"
"İki maç oynayacağız ve odaklanmış durumdayız. Sezona iyi başladık, hafta sonu iyi bir galibiyet aldık. İyi dinlendik ve Lugano maçına hazırlandık. Fenerbahçe ve Partizan'a karşı oynadıkları maçları izledik. İyi bir takıma karşı oynayacağız ama bizim için tek hedef grup aşamasına kalmak."
"HER MAÇIN ORTAMI FARKLI"
"İlk 11'imiz son 3 maçta hemen hemen aynıydı. Ben rakibi izleyerek 11'i belirliyorum. Yedek oyuncularımız da var. Her maçın farklı bir ortamı olur.
"ZEMİN, RAKİBİMİZ İÇİN DE ZOR OLACAK"
"Sentetik zemin konusunda Hollanda'dan alışkınım, iyi sentetik zemini kötü normal zemine tercih ederim. Her oyuncu bu zeminde oynayabilir, rakibimiz de normalde sentetik çimde oynamıyor. Onlar için de zor olacak."
MULEKA'YI DUYURDU!
"Aboubakar için başka bir meydan okuma daha iyi olabilir. Bir transfer olabilirse bakacağız. Muleka da aynı şekilde transfer görüşmeleri dolayısıyla kadroda yer almıyor."