Beşiktaş'ta ayrılık kapıda: Aboubakar'a Rusya'dan talip!
Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Beşiktaş'ta bu sezon istenilen performansı veremeyen ve takımdan ayrılması beklenen Aboubakar'a Rusya'dan talip çıktı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta üçüncü dönemini geçiren 32 yaşındaki Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'la bu sezon istenilen performansı veremedi.
İlk olarak kadro dışı kalan ardından da uzun süre kulübüye hapsolan Aboubakar'a Rusya'dan talip çıktı.
Fransız basınından L'Acteur. com'un haberine göre Spartak Moskova, Aboubakar için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.
Haberde transfer olmasının önündeki tek engelin, yaklaşık 3 milyon euroluk maaşında indirime gitmeye sıcak bakmaması olduğu belirtildi.
Beşiktaş forması ile bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Aboubakar toplamda 1896 dakikada süre aldı.
Kamerunlu futbolcu lig, avrupa ve kupada çıktığı tüm maçlarda takımına 12 gol, 3 asistlik katkı sağladı.