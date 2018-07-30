Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile 2 Ağustos Perşembe günü yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen sabah idmanında futbolcuların, salonda denge, kuvvet ve kondisyon çalışmaları yaptığı belirtildi.

Siyah-beyazlı ekip, yapacağı akşam antrenmanıyla B36 Torshavn maçının hazırlıklarına devam edecek.

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