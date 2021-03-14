Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmasıyla başladı. Gruplar halinde ayak tenisi oynayan futbolcular, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde salı günü Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılar, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından da maç için kampa girecek.