Beşiktaş'ta başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat kucaklaştı
Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat bir araya gelerek, kucaklaştı.
Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurulunda başkan adayları Hasan Arat ile Serdal Adalı bir araya geldi.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede Arat ile Adalı, birlik mesajı verdi.
Serdal Adalı, Hasan Arat'ın bulunduğu tribüne giderek rakibiyle kucaklaştı. Adalı ile Arat'ın bir araya gelmesine, kongre üyeleri alkışlarla destek verdi.
İki başkan adayı, kongre üyelerini selamlayarak birbirlerine başarı diledi.