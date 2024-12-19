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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Başkan Hüseyin Yücel, futbolcularla buluştu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Başkan Hüseyin Yücel, futbolcularla buluştu

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Nevzat Demir Tesisleri'nde, futbol A takımıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 17:42 Güncelleme: 19.12.2024 - 17:42
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        Hüseyin Yücel, futbolcularla buluştu
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        Beşiktaş Kulübü Hüseyin Yücel, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Corendon Alanyaspor’la oynayacağı müsabakaya hazırlanan futbol A takımıyla bir araya geldi.

        Siyah-beyazlıların antrenmanını izleyen Yücel, çalışmanın ardından öğle yemeğinde bir araya geldiği futbolcularla sohbet etti ve Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe’den takımın durumu hakkında bilgi aldı.

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