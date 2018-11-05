TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş Sompo Japan oyuncuları 3 aylık maaşlarını almadığı için sabah idmanına çıkmadı. Oyuncular alacaklarını alana kadar da idmana çıkmama kararı aldı.

Beşiktaş Sompo Japan, Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde sezona 5 maçta 3 galibiyet ile başladı.

BEŞİKTAŞ, CUMA GÜNÜDE ÇEK KRİZİ YAŞADI

Beşiktaş geçtiğimiz günlerde Vagner Love transfer taksidi nedeniyle Alanyaspor ile karşı karşıya gelmişti. Alanyaspor, Love transferinin taksidi için düzenlenen çekin karşılıksız çıkması gerekcesiyle Beşiktaş hakkında hukuki işlem başlattığını açıklamıştı

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