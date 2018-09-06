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A Spor'da yer alan habere göre Fikret Orman, Ocak ayı itibarıyla, sözleşmesi bitecek genç oyuncularla sözleşme imzalayacak ve ekstra bir performans ortaya koymadıkları takdirde 30 yaş üstü oyuncularla yollarını ayıracak. İşte o isimler: