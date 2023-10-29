Beşiktaş'ta bir hastalık daha! Aboubakar'dan sonra Rosier de... - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ta bir hastalık daha! Aboubakar'dan sonra Rosier de... - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ta bir hastalık daha! Aboubakar'dan sonra Rosier de... Beşiktaş, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanan Valentin Rosier'in Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye yatmıştı

Habertürk Giriş: 29.10.2023 - 17:54 Güncelleme: 29.10.2023 - 17:54 facebook

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