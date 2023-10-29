Beşiktaş'ta bir hastalık daha! Aboubakar'dan sonra Rosier de...
Beşiktaş, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanan Valentin Rosier'in Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye yatmıştı
Giriş: 29.10.2023 - 17:54 Güncelleme: 29.10.2023 - 17:54
Yarın Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'dan sonra Valentin Rosier de hastalandı.
Karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın geceyi hastanede geçirdiğini duyuran Beşiktaş'ta yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanan Rosier'in maç kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.