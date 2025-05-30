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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Bodrum FK mesaisi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Bodrum FK mesaisi!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 1 Haziran Pazar günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 14:58 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:58
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        Beşiktaş'ta Bodrum FK mesaisi!
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        Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

        Koordinasyon çalışmaları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, yan top uygulamalarının ardından bitiricilik çalışmasıyla noktalandı.

        Beşiktaş, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlı kafile, saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Bodrum'a gidecek.

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