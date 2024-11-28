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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Brad Friedel'la fikir ayrılıkları tavan yaptı! - Beşiktaş Haberleri

        Friedel'la fikir ayrılıkları tavan yaptı!

        Beşiktaş futbol yapılanmasında uzun süredir devam eden fikir ayrılıkları, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Futbol AŞ'den istifa etmesiyle sonuçlanan sürecin de temelini oluşturdu. Futbol Takımları Koordinatörü olarak Hasan Arat yönetimiyle birlikte göreve gelen Samet Aybaba, bu yaz transfer döneminde Brad Friedel'ın yönetim kurulu danışmanlığına getirilmesiyle geri plana itilmeye başlandı.

        Giriş: 28.11.2024 - 12:11 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:11
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        Friedel'la fikir ayrılıkları tavan yaptı!
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        Süper Lig'de büyük bir kriz içinde olan Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yollar ayrılırken, bu ayrılığın nedenleri de ortaya çıktı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Giovanni van Bronckhorst ve takımla birlikte daha yakın vakit geçirmeye başlayan Friedel'ın sadece gönderilecek isimlerle ilgili olarak göreve getirildiği vurgulansa da Genel Sekreter Kaan Şakul ile birlikte alınacak oyuncular konusunda etkin bir rol oynamaya başladı.

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        ÇOK BAŞLILIK TRANSFER POLİTİKASINA YANSIDI

        Beşiktaş futbol yapılanmasında oluşan bu çok başlılık transfer politikasına da yansıdı. Hüseyin Yücel etkisiyle yapılan Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Rafa Silva transferlerinin ardından siyah-beyazlıların aldığı birçok isimde fikir ayrılıkları konuşuldu. Can Keleş ve Joao Mario başta olmak üzere yapılan transferlerle ilgili Samet Aybaba ve ekibinin olumsuz raporlarının dikkate alınmadığı öğrenildi.

        SADECE MULEKA'DAN PARA KAZANDI

        Oyuncu göndermek için geldiği açıklanan Brad Friedel'ın bu konudaki performansı da tartışmaların odak noktasında yer aldı. Beşiktaş pek çok isimle yollarını ayırsa da sadece Muleka'dan 1 milyon Euro'luk kiralama geliri elde edebildi.

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, hem Samet Aybaba hem de Brad Friedel'ı birlikte aynı mesajla görevlerinden aldı. Yaşananlara ve gönderiliş şekline kırgın olan Samet Aybaba, cumartesi günü basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

        Beşiktaş'tan ayrıldığını resmi sitedeki mesajla öğrenen Brad Friedel'ın da yaşananlardan dolayı şaşkın olduğu ve ilerleyen günlerde açıklamalar yapacağı öğrenildi.

        Beşiktaş'ta bundan sonraki süreçte futbolda en yetkili isimler Hüseyin Yücel başkanlığında Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar dörtlüsü olacak. Başkan Hasan Arat gibi genel sekreter Kaan Şakul da futbol yapılanmasında yer almayacak.

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