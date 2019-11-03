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HaberlerFutbol

Beşiktaş'ta Braga maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Braga ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un katılmadığı, Georges-Kevin N'Koudou'nun ise takımdan ayrı çalıştığı bildirildi

Beşiktaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu dördüncü haftasında Portekiz'in Braga takımıyla 7 Kasım Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana, Süper Lig'in 10. haftasında dün Antalyaspor karşısında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptığı kaydedildi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un katılmadığı, Georges-Kevin N'Koudou'nun ise takımdan ayrı çalıştığı bildirildi.

Siyah-beyazlılar, Braga maçının hazırlıklarını yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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