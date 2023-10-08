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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Burak Yılmaz galibiyetle başladı - Beşiktaş Haberleri

        Burak Yılmaz galibiyetle başladı

        Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifa etmesinin ardından İstanbulspor karşısında takımı sahaya çıkaran Burak Yılmaz, ilk maçından 3 puanla ayrıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 18:27 Güncelleme: 08.10.2023 - 18:27
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        Burak Yılmaz galibiyetle başladı
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        Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 2-0'lık skorla yendi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in görevinden ayrılmasının ardından İstanbulspor müsabakasında siyah-beyazlı takımın başında maça çıkan Burak Yılmaz, ilk maçında 3 puan aldı.

        Sezon başında Şenol Güneş’in yardımcısı olarak Beşiktaş teknik ekibine katılan Burak Yılmaz, alınan karar doğrultusunda yapılacak olağanüstü seçimli kongreye kadar takımın başında yer alacak.

        Fotoğraf: İHA

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