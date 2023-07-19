Beşiktaş'ta Burak Yılmaz rüzgarı!
Almanya'da kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Burak Yılmaz fırtınası esiyor
Giriş: 19.07.2023 - 11:33
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Futbolculuk kariyerini noktalayıp Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olan Burak Yılmaz da kampın yıldızları arasında yer alıyor.
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Kartal'ın eski golcüsü, idmanlarda tecrübelerini futbolculara aktarırken hücum hattıyla da yakından ilgileniyor.
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Siyah-beyazlılarda beklentilerin altında bir sezon geçiren Jackson Muleka, kamp döneminde öne çıkarken Augsburg maçında 1, Mezokövesd-Zsory 2 gol attı.