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20 MİLYON EUROYU BULUYOR

Bu futbolcuların ayrılmasından sonra önümüzdeki sezon ödenmeyecek maaş tutarı toplamda 16 milyon 325 bin euroyu bulacak. Ayrıca bu isimlerin maç başı ücretleri de bulunuyor. Onlar da göz önüne alındığında yaklaşım 20 milyon euroluk bir tasarruf sağlanıyor.