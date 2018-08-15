Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'ın, erken seçim kararı almasının ardından gözler yeni yönetim kurulunun nasıl olacağına çevrildi... Bazı yöneticilerle sorun yaşayan ve kabinesini yenilemek isteyen Orman'ın, Erdal Torunoğulları ve Hakan Kalkavan gibi isimlerle yolları ayıracağı belirtilirken ikinci başkan Ahmet Nur Çebi ile ilgili belirsizlik ise devam ediyor... Çebi'nin yeni yönetimde olmaya sıcak bakmadığı ve bu yöndeki isteksizliğini başkan Orman ile paylaştığı öğrenildi. Ahmet Nur Çebi'nin son kararını birkaç gün içinde vereceği kaydedildi. Öte yandan Çebi'nin 16 Eylül'de yapılacak olan seçimde başkan adayı olmak gibi bir niyetinin olmadığı ancak 2019 yılının mayıs ayında gerçekleştirilecek olağan seçimde adaylığını koyabileceğini yakın çevresine söylediği öğrenildi.

ÇEBİ BIRAKIRSA ADALI'YA TEKLİF GİDECEK

Başkan Fikret Orman'ın da Ahmet Nur Çebi'nin vereceği son kararı beklediği ve bırakması halinde Serdal Adalı'ya ikinci başkanlık teklifinde bulunacağı öğrenildi. Güçlü bir yönetim kurmak isteyen Orman'ın, özellikle Beşiktaş'ı mali yönden düzlüğe çıkmasında yardımcı olacak farklı isimlerin üzerinde durduğu kaydedildi.

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