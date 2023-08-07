Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Cenk Tosun takımla çalıştı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Cenk Tosun takımla çalıştı

        UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme turunda Neftçi Bakü ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 22:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta Cenk Tosun takımla çalıştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme turunda Neftçi Bakü ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

        Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de takip ettiği antrenman 1.5 saat sürdü. Takım toplantısıyla başlayan idman koşu istasyonunun ardından, bire bir ve ikiye iki hücum çalışmasıyla devam etti. İkinci bölümde ise Bakü karşılaşmasının taktiği çalışıldı. Teknik direktör Şenol Güneş taktik çalışmada, cezalı Masuaku'nun yerine Umut Meraş, Necip'in yerine ise Amartey'i as kadroya koydu. Antrenman kenar ortaları ile sona erdi.

        REKLAM

        Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun takım çalışmasına dahil oldu ve idmanın tamamında yer aldı. Sakatlığı süren Ghezzal çalışmada yer almazken, Masuaku ise koşu yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erkin Koray hayatını kaybetti
        Erkin Koray hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Galatasaray'dan Tete bombası!
        Galatasaray'dan Tete bombası!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        "Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız"
        "Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız"
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Beşiktaş'ta son dakika
        Beşiktaş'ta son dakika
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"