Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan'la yeni görüşme
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın sözleşmelerinin uzatılması için bu hafta yeni bir görüşme daha yapılacak
Giriş: 28.08.2023 - 11:17 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:17
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
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Bir süredir sözleşme uzatma görüşmelerinin sürdüğü Cenk Tosun ve Salih Uçan ile bu hafta masaya oturulacağı öğrenildi.
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Şenol Güneş'in de anlaşılmasını çok istediği iki isimle yapılacak görüşmelerin ardından imzaların atılması bekleniyor.