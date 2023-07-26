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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı dönemi sona erdi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı dönemi sona erdi

        Beşiktaş'ta yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile yollar ayrıldı

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 26.07.2023 - 15:31
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        Beşiktaş'ta Kazancı dönemi sona erdi!
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        Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ile bir araya geldi.

        Toplantıda Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın istifası kabul edildi.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kazancı'ya emekleri için teşekkür edildi.

        İşte Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklama:

        "2021 yılında Beşiktaş Futbol A.Ş.'de Genel Müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana ise Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Sportif Direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı'yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

        Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Ceyhun Kazancı'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

        Ceyhun Kazancı Beşiktaş'ta 2021 yılında Futbol AŞ'ye Genel Müdür olarak göreve getirilirken 13 Ocak 2022 tarihinde ise sportif direktörlüğü üstlendi.

        Kazancı, teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından iki kere daha istifa kararı alsa da sonrasında görevine devam etmişti.

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