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        Haberler Gündem Güncel Beşiktaş'ta ciple çarptığı yayayı ağır yaralayıp kaçan sürücü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi | Son dakika haberleri

        Beşiktaş'ta ciple çarptığı yayayı ağır yaralayıp kaçan sürücü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

        İstanbul Beşiktaş'ta önce park halindeki 4 otomobile ardından da yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarpıp ağır yaralayan ve olay yerinden kaçan sürücü Furkan Dağlı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Dağlı ifadesinde, önüne kedi çıktığını, kurtulmak için manevra yaptığını, alkol ve uyuşturucu kullanmadığını iddia etti. Olaydan sonra şoka girdiğini, kendi imkanlarıyla tedavi olabilmek için Çerkezköy'e gittiğini öne sürdü. 31 suç kaydı olduğu öğrenilen Dağlı, kaza sonrası yakalanarak gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 14:21 Güncelleme: 16.08.2024 - 14:50
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        Beşiktaş'ta ciple, yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarpıp ağır yaralayan ve olay yerinden kaçan sürücü, yeniden gözaltına alınarak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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        Kaza, 11 Ağustos Pazar günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş, Fulya Deresi Sokak'ta meydana geldi.

        İddiaya göre, gece saatlerinde yokuş aşağı hızla ilerleyen cipin sürücüsü Furkan Dağlı, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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        Cip park halindeki 4 araca, ardından yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarparak devrildi. Aracın çarptığı Kırarslı ağır yaralandı.

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        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Çevredekiler, cipin içindeki 2 kişiyi çıkardı. Aracın içinden çıkarılan 2 kişi yara almazken, Kırarslı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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        31 SUÇ KAYDI

        Kazanın ardından olay yerinden kaçan Furkan Dağlı, 4 saat sonra Çerkezköy'de yakalandı.

        Kasten yaralama dahil 31 suç kaydı bulunan sürücünün turizimci ve otel sahibi olduğu ortaya çıktı.

        Furkan Dağlı, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Tekrar gözaltına alınan Dağlı, tutuklama talabiyle mahkeye sevk edildi.

        Dağlı ifadesinde, önüne kedi çıktığını, kurtulmak için manevra yaptığını alkol ve uyuşturucu kullanmadığını iddia etti.

        Olaydan sonra şoka girdiğini, kendi imkanlarıyla tedavi olabilmek için Çerkezköy’e gittiğini ve bir süre sonra hastaneye gitmekten vazgeçtiğini söyledi.

        #İstanbul Beşiktaş
        #trafik kazası
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