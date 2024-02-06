Beşiktaş'ta Daniel Amartey mutluluğu
Beşiktaş'ta sezon başından bu yana savunma bölgesinde kullanılan ve yaptığı hatalarla eleştirilerin odağı olan Daniel Amartey sevinci yaşanıyor.
Giriş: 06.02.2024 - 10:31 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:31
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Beşiktaş'ta sezon başından bu yana savunma bölgesinde kullanılan ve yaptığı hatalarla eleştirilerin odağı olan Daniel Amartey sevinci yaşanıyor.
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Beşiktaş'ın Trabzonspor karşılaşmasında ön libero hattında sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Daniel Amartey, teknik ekibin gözüne girdi.
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Fernando Santos, ilerleyen maçlarda Amartey'i stoperde değil ön liberoda kullanmaya devam edecek.