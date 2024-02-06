Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Daniel Amartey mutluluğu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Daniel Amartey mutluluğu

        Beşiktaş'ta sezon başından bu yana savunma bölgesinde kullanılan ve yaptığı hatalarla eleştirilerin odağı olan Daniel Amartey sevinci yaşanıyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.02.2024 - 10:31 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş'ta sezon başından bu yana savunma bölgesinde kullanılan ve yaptığı hatalarla eleştirilerin odağı olan Daniel Amartey sevinci yaşanıyor.

        2

        Beşiktaş'ın Trabzonspor karşılaşmasında ön libero hattında sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Daniel Amartey, teknik ekibin gözüne girdi.

        3

        Fernando Santos, ilerleyen maçlarda Amartey'i stoperde değil ön liberoda kullanmaya devam edecek.

        4

        MAÇTAN SONRA KONUŞTU

        Önceki günkü maçın ardından açıklamalarda bulunan Amartey, "Benim için fark etmez. Her pozisyonda oynayabilirim. Önemli olan hocamın benden istediklerini doğru yapabilmek" ifadelerini kullanmıştı.

        5

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        Rus sevgilisinin bacağını camla kesip öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Rus sevgilisinin bacağını camla kesip öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Görüntüler ortaya çıktı! Camide cinayet!
        Görüntüler ortaya çıktı! Camide cinayet!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası
        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak, yoğun kar alarmı
        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak, yoğun kar alarmı
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!